Niemand verantwoordelijk voor drie doden drugslab Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel

Niemand is verantwoordelijk voor de drie twintigers die in januari 2019 om het leven kwamen bij het fabriceren van synthetische drugs in Hechtel-Eksel. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie boog zich over de zaak van Paul G., een Nederlander die verdacht wordt van het leiden van een criminele organisatie, een drugslab in het Zeeuwse Rilland, drugsbezit en witwassen. Daar kreeg hij vorig jaar zes jaar cel voor, maar de zaak moest nu in hoger beroep behandeld worden.

Tijdens de behandeling repte de aanklager niet meer over het drugslab in Hechtel-Eksel. Dat betekent dat die zaak niet tot nauwelijks nog een rol zal spelen in het dossier van de Nederlander.

Bij het fabriceren van de drugs lieten drie Nederlanders, 22, 23 en 25 jaar, het leven. De jongemannen uit Valkenswaard en Eindhoven werden meer dan waarschijnlijk bevangen door de vrijgekomen koolmonoxide. Omdat er te weinig zuivere lucht werd aangevoerd en de giftige gassen niet weg konden werd de productie hen fataal.

Er werd lang gedacht dat Paul G. in het lab investeerde, maar daar werd hij uiteindelijk voor vrijgesproken. Drie andere verdachten kregen vorig jaar ook al hun vrijspraak. Vandaag blijft er niemand meer over om aansprakelijk te stellen voor de drievoudige dood.

ppn