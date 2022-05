Diesel fors goedkoper vanaf morgen, recordprijs voor benzine vandaag.

Een liter diesel (B7) mag vanaf morgen maximaal 1,974 euro kosten. Het gaat om een daling met 11 cent. Midden maart piekte de dieselprijs op 2,286 euro per liter.

Benzine daarentegen steeg vandaag naar een recordprijs. Benzine 95 (E10) mag maximaal 1,957 euro en benzine 98 (E5) maximaal 2,069 euro per liter kosten.

De vastgelegde brandstofprijzen hangen af van de schommelingen van de noteringen van olieproducten op de internationale markten. Ze zijn met name in verband met de Russische inval in Oekraïne de hoogte in gegaan.