Nieuwe mijlpaal voor fenomenale Stephen Curry, die Golden State Warriors nipt voorbij Memphis Grizzlies loodst

De Golden State Warriors zijn nog één zege verwijderd van een plek in de finale van de Western Conference in de NBA. Het team uit San Francisco won maandag in de tweede ronde van de play-offs haar vierde wedstrijd tegen de Memphis Grizzlies met 101-98. Het staat daardoor 3-1 voor in de best-of-seven-serie.

Stephen Curry vertolkte een sleutelrol bij de Warriors met 32 punten. Zijn rake vrijworpen in de slotfase van het duel maakten het verschil. 18 van zijn 32 punten maakte hij in het laatste kwart. Memphis miste Ja Morant met een knieblessure, Jaren Jackson Jr kwam niet verder dan 21 punten. De Warriors speelden zonder coach Steve Kerr op de bank. Hij moest de wedstrijd overslaan vanwege een coronabesmetting.

Curry werd de eerste speler ooit die 500 driepunters kon scoren in de NBA:

De Boston Celtics van hun kant kwamen in de halve finales van de play-offs in de Eastern Conference op gelijke hoogte met regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks. De Celtics wonnen wedstrijd vier met 108-116 en brachten de stand in de best-of-seven zo op 2-2. Al Horford en Jayson Tatum waren de scherpschutters bij de ploeg uit Boston met ieder 30 punten. De Bucks leunden als gewoonlijk op topschutter Giannis Antetokounmpo. De Griek noteerde 34 punten en 18 rebounds. Khris Middleton ontbrak nog steeds met een knieblessure.

Dinsdag is er Miami-Philadelphia en Phoenix-Dallas in de NBA, twee confrontaties waarin alles nog mogelijk is. Op woensdag staan Boston en Milwaukee en Memphis en Golden Staten opnieuw tegenover elkaar.