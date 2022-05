Amnesty International Hasselt met actie in de bibliotheek

De petitie handelt over het feit dat er een apartheidsregime heerst in Israël t.o.v. de Palestijnen. Al meerdere decennia is het Palestijnse volk nagenoeg rechteloos.De petitie is slechts 1 element van het wereldwijde protest tegen deze toestand. Dit protest moet de Israëlische regering duidelijk maken dat de wereld de mensenrechtenschendingen van de Palestijnen blijft aanklagen. Door hun naam en handtekening onder de petitie te zetten geven de mensen a.h.w. aan: ‘ik als individu zeg tegen de Israëlische regering dat ik niet akkoord ben met de behandeling van de Palestijnen’. Het is een vorm van solidariteit én het duidelijk maken van een standpunt.De bibliotheek is een zeer aangename, rustige locatie om zulke actie te organiseren. De mensen van Amnestygroep Hasselt legden de bezoekers duidelijk uit waarover het ging. Sommigen vroegen meer informatie. Anderen gaven blijk de problematiek goed te kennen. Er ontwikkelden zich af en toe spontane gesprekken. Heel veel mensen tekenden dan ook de petitie.; er werden 225 handtekeningen verzameld, wat uiteraard een zeer goed resultaat is.Amnesty International Hasselt wenst de bibliotheek te bedanken voor de toelating; tevens gaat hun dank uit naar iedereen die van deze actie een succes heeft gemaakt.Deze petitie werd voor het eerst aangeboden op 8 maart in de Rechtenfaculteit van UHasselt. Daarna volgden nog andere locaties. Twee maanden later staat de teller op 1392 handtekeningen. Ook in de nabije toekomst zal Amnestygroep Hasselt nog actie voeren op verschillende plaatsen.Wie wil meehelpen bij acties van Amnesty International Hasselt, kan contact opnemen via www.amnesty-hasselt.be of www.facebook.com/amnesty-hasselt