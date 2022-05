Leerlingen van Kindcentrum Straal bezoeken 'de boemekóéeter'

Op vrijdag 6 mei bezochten alle klassen van het lager onderwijs Kindcentrum Straal uit Schimpen het natuurgebied de ‘boemekóéeter uit WO II' in Runkst. Natuurpunt Hasselt-Zonhoven beheert deze site en staat dus mee in voor de begeleiders van de excursie, samen met Philippe Plessers van MOS (Milieu op School).

De leerlingen mogen, na een klim op het uitkijkplatform, het afgeschermd deel binnen om een poel van kortbij te zien. Rik Jacobs, de senior van Natuurpunt, toont hen verschillende soorten salamanders, de nacht daarvoor met een fuik gevangen (na het bezoek weer vrijgelaten). De kinderen willen veel weten over de paringstechnieken van kikkers, salamanders en padden. Ze beseffen het belang van de recent aangelegde amfibietunnel. Ook een nachtvlinderrups van 6 cm heeft veel bekijks.Na een korte wandeling verkennen ze de educatieve vijver en vandaar gaat het naar de boomgaard met de lammetjes en bijenkorven. Tenslotte krijgen ze een opdrachtenkaart om het hooiland zelfstandig te exploreren. De oudere leerlingen starten met aangepaste opdrachten: gewapend met determinatiekaarten (voor slakken, vlinders, vogels, bijen enz.), verrekijkers en potjes met een loepdeksel beginnen ze aan een ‘bioblitz’: in 20 min zoveel mogelijk dieren vangen, de soort bepalen (en weer loslaten).De beste speurneuzen zaten in de jongste groep: ze vonden een gasmasker, maar om de ouderdom ervan te bepalen was geen determinatiekaart voorhanden…Een mooie samenwerking tussen Natuurpunt en MOS om de leerlingen een leerrijke dag te bezorgen. (Tekst: Greet Hendrix)