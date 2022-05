Opbrengst van Samen voor Hoop gaat naar kankeronderzoek

De KickOff van Samen voor Hoop is gegeven. Professor Johan Swinnen bracht een aangrijpend betoog over kanker en wat het allemaal met zich meebrengt. Op 24 en 25 september 2022 organiseert Samen voor Hoop een 24-uur durend evenement dat zal doorgaan op de atletiekpiste van Looise AV in het sportpark van Tessenderlo.Dit evenement staat in het teken van 'Samenzijn'. Er word gewandeld, gelopen, gelachen, gezongen, gegeten enzomeer, maar er zullen ook heel wat momenten van herinneren en stilte zijn. De opbrengst gaat naar de onderzoeksprojecten van Johan Swinnen, professor aan de KUL en hoofd van het labo voor kankeronderzoek. Wil je Samen voor Hoop steunen? Dat kan via BE71 7340 5793 4469.