Kunstkring keert terug naar de roots

Het feestjaar van de Koninklijke Kunstkring draait inmiddels op volle toeren. Elke maand wordt er in de Zoutkist een sprankelende expo getoond. In mei keert de kring terug naar de oorsprong en eert een van zijn stichters, Ri Coëme.

Het verhaal van Ri Coëme begint in 1914, wanneer hij geboren wordt in de Plankstraat. Uitzonderlijk vroeg werd hij op 7-jarige leeftijd toegelaten tot de Stadstekenschool in Sint-Truiden. Tekenen en schilderen was zijn leven. Zijn vader geloofde echter nooit dat hij ooit van de kunst zou kunnen leven. Toch mocht hij naar Sint-Lucas in Gent, waar hij architectuur ging studeren. Hij veranderde al gauw naar de richting binnenhuisarchitectuur, publiciteit en decoratieve kunst. In 1926 volgden de eerste schilderijen. Tijdens de eerste jaren van zijn loopbaan verdiende hij de kost als schilder van reclameborden en het ontwerpen van affiches. Tegelijk werkte hij aan zijn kunstenaarsoeuvre, waarmee hij hoopte ooit zijn brood te kunnen verdienen.

Op 23 november 1930 werd de stichtingsvergadering van de Kunstkring gehouden. Zeven jonge kunstenaars - de jongste (Ri Coëme) was 16, de oudste 22 jaar - verzamelden wekelijks om te discussiëren en te schilderen. Het grote doel: de kunst in Sint-Truiden tot ontwikkeling brengen. Na zijn huwelijk in 1937 werd hij ontwerper van bloemmotieven bij een textielfabriek in Ronse. Aan het einde van de oorlog verhuisde het gezin Coëme opnieuw naar Sint-Truiden. Op de Tiensevest – op amper 50 meter van de Zoutkist, waar de Kunstkring vergaderde – bouwde hij een moderne woning, waarvoor hij ook veel meubels zelf ontwierp. Hij ging als tekenaar aan de slag bij een bouwfirma, en hield zich bezig met het ontwerpen van gebrandschilderde glazen. Hij mag ook als een van de ontwikkelaars van glas-in-beton beschouwd worden.

Inspiratiebron

Het belang van Ri Coëme voor kunst in Sint-Truiden kan moeilijk overschat worden. Hij werd er directeur van de Stedelijke Tekenakademie, die hij omvormde tot de Akademie voor Beeldende Kunsten. Op acht jaar tijd slaagde hij erin om het leerlingenaantal te vertienvoudigen.In 1970 werd Coëme voorzitter van de Kunstkring. Onder zijn voorzitterschap kende de kring een nieuwe bloeiperiode en ontstond er een samenwerking met de Akademie voor Beeldende Kunsten. Zijn praktische, bestuurlijke en organisatorische vernieuwingen zouden nog twintig jaar een sterke invloed hebben en zijn nog altijd een inspiratiebron voor de leden van de kring. Hij overleed onverwacht in 1979.

De leden van de Kunstkring verzamelden heel wat werken van hun medestichter en oud-voorzitter en vertellen zo het verhaal van een bijzonder man en kunstenaar. De expo is te bezichtigen vanaf 14 mei tot en met 29 mei, telkens van donderdag tot zondag. Van donderdag tot zaterdag open van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.