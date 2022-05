Keuzestress in de winkel: parmezaan of pecorino? Dit is het verschil tussen de Italiaanse kazen

Het grootste verschil is het soort melk waarmee ze worden gemaakt. Pecorino is op basis van schapenmelk – pecore betekent schaap in het Italiaans – terwijl dat bij Parmezaanse kaas koeienmelk is. Ook de rijpingstijd verschilt. Pecorino rijpt vijf à acht maanden terwijl dat bij parmigiano minstens een jaar is. De smaak van die laatste is daarom meer gelaagd en nootachtig. Pecorino is iets minder complex en meer zout van smaak. Ze zijn allebei lekker op pasta, en je kan ze vaak vervangen door elkaar. Hét gerecht waar pecorino echt met alle aandacht gaat lopen is cacio e pepe of kaas en peper, een Romeinse klassieker.

LEES OOK: