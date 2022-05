Tien Belgische en drie Europese titels voor Fortuna Dance Company op EK garde- en showdans

Op 6, 7 en 8 mei vonden de Europese Kampioenschappen garde- en showdans plaats in ’s Hertogenbosch (NL). Fortuna Dance Company had zich met 14 dansen gekwalificeerd. Het werd dan ook een spannend en sfeervol dansweekend.

Op vrijdag 6 mei mochten de junioren van Fortuna het beste van zichzelf geven. En knallen, deden ze. Er waren zeven dansen gekwalificeerd en daarvan behaalden ze maar liefst twee keer goud en dus de Europese titels binnen voor show duo (Elina en June) en garde small group (Lize, Jinthe, Emke, Efsa en Fenna). Daarnaast was er nog zilver voor show solo (Elina) en brons voor modern (alle junioren). De andere dansen behaalden een verdienstelijke vijfde plaats (garde en karakter) en zevende plaats (show duo, Jinthe en Lize).

Zaterdag 7 mei stond in het teken van de jeugddansers, ook zij lieten iedereen versteld staan. Van de zes gekwalificeerde dansen behaalden er vier een podiumplaats. Ook zij werden Europees kampioen in de gard small group (Rune, Jinthe, Maïte, Keany, Patricia). Ook drie bronzen medailles gingen mee naar huis: voor mars, show solo (Rune) en Freestyle. Duo (Jinthe en Rune) behaalde een vijfde plaats en de moderne dans een mooie zesde plaats. Op de laatste dag was het de beurt aan de hoofdklasse. Djorni en Anouschka gaven het allerbeste van zichzelf en behaalden een schitterende zesde plaats. Voor de dansgroep een geweldige afsluiter van een schitterend seizoen: tien Belgische titels en drie Europese titels.