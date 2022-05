Moet Lotto Soudal zich zorgen maken over verbod op gokreclame? En mag Anderlecht nog in Lotto Park spelen? Nationale Loterij: “Wij zijn géén gokbedrijf”

De plannen van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om gokreclame vanaf 2024 te verbieden zorgen voor ongerustheid in de sportwereld. Zeker als het in de hele discussie ook over de Nationale Loterij gaat. Hoeft wielerteam Lotto Soudal zich zorgen te maken? Mag Anderlecht nog in het Lotto Park spelen? En mag Lotto op de shirts van Union blijven staan? Volgens Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij, is er geen probleem.

“Wij zijn geen gokbedrijf”, vertelde Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij, dinsdagochtend bij Radio 1. Haek vindt dat er een serieus verschil is tussen loterijen en sportweddenschappen. “Er is geen probleem met loterijen, die bestaan al honderden jaren. Tot een jaar of zes geleden was er geen probleem met gokverslavingen, tot de gokmarkt geliberaliseerd werd. Sportweddenschappen zijn veel gevaarlijker dan een loterij. Ik vind het dan ook heel normaal dat reclame daarvoor strenger gereglementeerd en zo nodig verboden wordt.”

Bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) staat in ieder geval achter het voorstel om gokreclame te verbieden. Zijn partij ijvert al langer voor strengere wetgeving rond gokreclame. “In tien jaar tijd is er een vertienvoudiging van de omzet. Door de liberalisering van de markt gaat dat van één naar tien miljard euro. Koen Geens heeft daar in het verleden al veel stappen rond gezet.” En de Nationale Loterij hoeft geen probleem te vormen. “Een aanpassing van het beheerscontract kost niet veel moeite”, klinkt het.

MR wijst erop dat door zo’n ingreep ook veel goede zaken verloren dreigen te gaan. “Sommigen trekken zich weinig aan van de toekomst van het voetbal. Maar ik ben er zeker van dat de toekomst van culturele activiteiten gefinancierd door de Nationale Loterij hen veel meer bezighoudt. Laten we een gericht en intelligent beleid voeren. Verbieden is de gemakkelijkheidsoplossing”, tweette MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, ook voorzitter van amateurvoetbalclub Francs Borains, die dus verwacht dat de Nationale Loterij over dezelfde kam geschoren wordt.