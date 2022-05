Dit doet een oorlog met een mens: zo zagen Azovstal-strijders eruit voor de oorlog

In de Azovstal-fabriek in het Oekraïense Marioepol wordt de realiteit dag na dag grimmiger. De meeste burgers lijken inmiddels geëvacueerd, de overgebleven strijders in het belegerde complex weten dat het einde – op één of andere wijze – nadert. Een realiteit die weegt op een mens, dat blijkt ook uit de virale beelden van de mensen in de fabriek vóór en ná twee maanden zware gevechten.