Wandelchallenge 8: even op vakantie over onzichtbare grenzen

We gaan op pad met Bart Vandermeeren uit Hoeselt. Zijn rol is die van projectregisseur, iemand die dingen in beweging zet. Op vraag van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet hij verschillende partijen aan één tafel om een gezamenlijk beleid uit te werken op het vlak van natuurbeheer en de ontwikkeling van toerisme. Dat is hier nodig, want op deze prachtige wandeling steek je zonder dat je het beseft meerdere malen de grens over tussen Vlaanderen, Nederland en Wallonië.

Bart Vandermeeren geniet van het uitzicht. — © Luc Daelemans

Dat hij en zijn partners al goed werk hebben geleverd, bewijzen de infoborden. “Je kan in dit gebied tussen Jeker en Maas op zeven plekken vertrekken om te wandelen. Goed voor een routenetwerk van 120 kilometer.”

Meertalige schapen

Wij vertrekken aan de brug van Kanne en wandelen een stukje langs het Albertkanaal tot aan het punt waar de Jeker via een duiker onder het kanaal wordt gestuwd. Dan gaat het al omhoog, op knarsend grind. “Het prikkelt mijn verbeelding dat de omgeving van de Sint-Pietersberg vroeger een ondiepe, warme zee vol leven was. Al die schelpen die naar de bodem zijn gezakt, zijn nu mergel en kalk. Die bodem houdt goed warmte vast, zodat we hier een microklimaat hebben. En dat zorgt er dan weer voor dat je hier typische fauna en flora aantreft. De parelmoervlinder en koninginnenpage bijvoorbeeld, of de gladde slang. Die soorten floreren hier ook omdat in het verleden grazende schapen kalkgraslanden hebben doen ontstaan. We willen nu ‘meertalige kuddes’ stimuleren”, zegt Bart. “Groepen schapen die over de grenzen heen zwerven. Ze houden zo het landschap in ere én ze helpen zaden te verspreiden, wat erg belangrijk is voor de biodiversiteit.”

© Luc Daelemans

De uitzichten zijn nu al prachtig: stukjes bos, weilanden, heuvels als in de gouw van De Hobbit. De route draait fel naar links, maar we wandelen even van het pad af naar een prachtig uitzichtpunt even verderop. Koning Albert zou hier gestaan hebben tijdens de uitgraving van het kanaal dat ze naar hem hebben vernoemd. Opgelet: de wanden zijn bijzonder steil en hoog. Een beschermend hekje staat er niet. Aan de overkant zien we uit de wanden constructies van het fort van Eben-Emael tevoorschijn komen.

© Luc Daelemans

Ondertussen zijn we al een grens overgestoken zonder dat we het beseften. Als we omhoog wandelen naar Hoeve Caestert, wandelen we blijkbaar exact op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Af en toe zien we betonnen vierkantjes in de grond met een metalen kern: subtiele markeringen. Dit is een oude weg, die de Romeinen al gebruikten om van Luik naar Maastricht te gaan.

© Luc Daelemans

Een beukenrij met betoverende kleurschakeringen in het loof duikt op. Door de bladeren een prachtig uitzicht op kanaal en Maas, en even verderop Hoeve Caestert die wordt gerestaureerd. “Tegen eind 2023 moet dit een ecotoeristisch centrum worden. Een plek waar je iets kan leren en iets kan drinken. Alleen te voet bereikbaar.”

Graffiti aan de Caesterthoeve. — © Luc Daelemans

Den Observant I en II

We wandelen verder richting Den Observant, een heuvel met een hoogte van 170 meter. “Geen natuurlijk fenomeen, maar opgestapelde grond afkomstig uit de ENCI-cementgroeve. Bedoeling was om op termijn het gat weer op te vullen, maar de Maastrichtenaren wilden liever hun iconische heuvel behouden.”

ENCI-cementfabriek. — © Luc Daelemans

Door groene heuvels gaat het omlaag richting industriële architectuur van de fabriek. En naar het terras van café Den Observant. Pauze. Iets drinken en energie tanken met een stuk rijstevlaai.

Een verdwaalde Pruis uit WO I, of een grenspaal. — © Luc Daelemans

“Naast een boeiend grensgebied met typische fauna en flora, heb je hier ook de eeuwenlange ontginning van mergel. Op deze tocht wandel je boven kilometerslange gangenstelsels. En soms storten die in. Dan krijg je dolines, diepe kuilen in het landschap. Zinkgaten die op hun beurt ook weer hun eigen fauna en flora aantrekken, zoals de tongvaren en de krulhaarkelkzwam.”

Zicht op Chateau Neercanne. — © Luc Daelemans

De rijstevlaai heeft de nodige power geleverd, en langs de vredige visvijver en een slalommend pad klimmen we weer omhoog en draaien we naar links. De brug van Kanne in zicht tussen de heuvels en een blik op Chateau Neercanne verderop. Tot we uiteindelijk weer in Kanne zelf aankomen, met een laatste stukje langs de Jeker. Een tocht die zo mooi is dat je ze amper in je voeten voelt. Als u er gaat wandelen: stuur een kaartje! Dat doe je als je op vakantie gaat.

Met dank aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.

Praktisch

Wandeling van 7,4 kilometer met een hoogteverschil van 122 meter. Bijna twee uur op en af door de heuvels met prachtige uitzichten. Onderweg kom je langs de groeve van ENCI, met een leuk terrasje.

Start

Parking onder de brug van Kanne (Steenstraat).

Signalisatie

Paars trapezium

Meer info

www.wandeleninlimburg.be

www.natuurpunt.be

www.sintpietersberg.org

Nog niet uitgewandeld?

Rond de Sint-Pietersberg en omgeving stikt het van de mooie wandelingen. Keuze zat.

1. Sint-Pietersberg - Kanne/Lanaye/Eijsden: 13,2 km. Start aan Parking Steenstraat, 3770 Riemst. Signalisatie: rood.

Kanne... De uitgesleten vallei van de Jeker vormt een betoverend decor. Uit de ondergrond zijn mergelblokken gesneden waarmee heel wat huizen in Kanne gebouwd werden. De grotten die hierdoor achterbleven, waren nadien ideaal voor de teelt van grotchampignons.

2. Kanne: 7,2 km. Start aan Parking Steenstraat, 3770 Riemst. Signalisatie: blauw

Het Fort van Eben- Emael is de blikvanger van deze wandeling, met bovenop het plateau enkele vergezichten over de Maas en het Albertkanaal.