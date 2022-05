Kinderen van BS De Sprong leren over koetjes en kalfjes

De leerlingen van het eerste leerjaar van GO! BS De Sprong hebben op een levensechte manier kennisgemaakt met het leven op de boerderij. In samenwerking met het melkvee-, asperges- en groentebedrijf Snijkers-Krops hebben zij een bezoekje gebracht aan het familiebedrijf in Kessenich.

Boer Maarten en boerin Mieke hebben hun beste beentje voorgezet om de kinderen van juf Elke en juf Veerle op een interactieve manier kennis te laten maken met het leven op een echte boerderij. Eerst trokken ze naar de stallen. Nadien konden ze alle zintuigen gebruiken in de grote melk- en koeienstal. Wat zien we? Welke geluiden horen we? Wat ruiken we? Kan je hier ook dingen proeven? En hoe voelt de lieve knuffelkoe? Het was duidelijk te merken dat de vele koeien geen enkel probleem hadden met de dolenthousiaste leerlingen. Zelfs de pasgeboren kalfjes hadden geen bang van de blije gezichtjes en likten vol vreugde alle vingertjes af. Nadien hebben ze ook nog eens kunnen proeven van verse koeienmelk.