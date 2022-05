BS De Sprong gaat op sportlogement in Kattevenia

Op woensdag 4 mei 2022 was het eindelijk zover! De leerlingen van juf Elke, juf Veerle, juf Jessie en juf Marie vertrokken naar het sportcentrum in Kattevenia in Genk. Eerst inchecken in de mooie kamers om nadien meteen te gaan klimmen en kleuteren op de speeltuin. Via een doorschuifsysteem kwamen op de 3 dagen de volgende sporten aan bod: paardrijden, muurklimmen, samenwerkingsspelen, boogschieten en oriëntatieloop. Uiteraard maakten het paardrijden en het muurklimmen de grootste indruk op de sportievelingen. Maar een namiddag vrij spelen in de natuur met het buitenspeelgoed van de school viel ook in goede aarde. De eerste avond mochten ze natuurlijk gaan buurten bij elkaar op de kamer. Ondanks de enthousiaste 'slaapfeestplannen' die de leerkrachten hier en daar opvingen, vielen de ogen van de kinderen toch sneller dicht dan ze zelf verwacht hadden. Na een rustige nacht en een stevig ontbijt konden de kinderen opnieuw hun sportactiviteiten verderzetten. Als afsluiter van de tweede dag stond er een bezoekje aan het planetarium op het programma. Na een heerlijk kosmisch en filmisch relaxmomentje in de cosmodrome, mochten de leerlingen allemaal eens door de telescoop kijken om de lucht in al haar pracht te bewonderen. De koepel werd dan ook geopend om naar de maan te kijken want het was nog te vroeg om sterren te kunnen zien. De monden vielen daadwerkelijk open bij het zien van de gigantische telescoop, de bewegende tribune… De tijd vloog voorbij en voor ze het wisten, brak het moment terug aan om de koffers te pakken en deze klaar te zetten voor vertrek. Bij hun terugkeer op school vlogen onze sportievelingen in de armen van hun fiere ouders.