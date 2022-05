Neos Bree op smaakexpeditie naar aspergegemeente Kinrooi

Gestart werd in Bistro Papillon met een lekkere kom aspergesoep en belegde broodjes. Omdat de Neosleden alles van asperges wilden weten, trokken ze eerst naar het infocenter Agropolis. Hier bekeken ze een film over de asperge van zaadje tot plant. Na de film werden ze hartelijk ontvangen op een aspergebedrijf. Vandaar trok de groep naar de aspergevelden waar ze een deskundige uitleg kregen van de teler over de arbeidsintensieve teelt van de asperge. Het steken van de asperges op de bedden is een kunst op zich. Tijdens het seizoen worden er zo gemiddeld 8000 kg asperges per dag gestoken. Iselle en Miet slaagden er ook in om enkele witte stengels te steken. Daarna konden de bezoekers in de bedrijfshal zien hoe de asperges op een lopende band werden gesorteerd volgens dikte en op maat (22 cm) gesneden werden, geschild en verpakt vooraleer naar de veiling te worden gebracht. De groep werd daar ook nog getrakteerd op een aspergesoepje en enkele lekkere aspergehapjes. In het winkeltje konden ze na afloop asperges inkopen. Zowat iedereen ging terug naar de bus met een zakje goed gevuld met asperges. Voor het diner maakten de Neosleden nog kennis met de schutterij Sint-Martinus van Kinrooi. Ook hier zagen ze een film over de Vlaamse schutterijen. Ze kregen dan een demonstratie van hoe zij zelf hun loden kogels goten en uiteindelijk mochten ze zelf ook eens schieten, wat echter niet zo eenvoudig was. In Bistro Papillon werd de activiteit gepast afgesloten met een diner. Natuurlijk asperges op Kinrooise wijze.