Jeugdtornooi van KVV Dilsen-Stokkem is een succes

Maar liefst 101 ploegen zakten af naar de voetbalterreinen aan de Koeweerd om het beste van zichzelf te geven. Mooie goals, magnifieke dribbels en schitterend combinatiespel brachten de ploegen op de mat. Spelers en trainers waren lovend over de accommodatie en in het bijzonder over het kunstgrasveld. Een pluim op de hoed van de stad Dilsen-Stokkem voor de aanleg en bekostiging van dit pareltje. Bijna 2.500 mensen (spelers, trainers en ouders) passeerden de poorten van onze terreinen om te genieten van voetbal, een hapje en een drankje. Naast alle bezoekers willen we ook iedereen bedanken die voor of achter de schermen meewerkten aan de organisatie van dit evenement. Niet alleen het jeugdbestuur maar ook het hoofdbestuur, spelers van seniorenploegen (3de, 4de, damesploeg en veteranen) en heel wat jeugdspelers zorgden dat het weekend vlekkeloos verliep.