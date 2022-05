Jos Zoons laat kinderen kennismaken met Voorshoventerschans

Het 5de leerjaar van De Oogappel Voorshoven kreeg van gids Jos Zoons en Ronny Witting - leden van heemkundige kring Wotra Neeroeteren - uitleg over wat een schans was.

Vrijdag 29 april 2022 waren Jos Zoons en Ronny Witting van Wotra Neeroeteren gids aan de Voorshoventerschans. Het 5de leerjaar van De Oogappel uit Voorshoven kwam een bezoek brengen aan de schans van Voorshoven. Onder leiding van juf Eveline kwam de hele groep rond 11 uur aan. Jos gaf een woordje uitleg over wat een schans was en waarvoor deze gebruikt werd. Aan de hand van een maquette konden de leerlingen een beter zicht krijgen op hoe deze schans er honderden jaren geleden uitgezien heeft. Hun verbazing stond op de gezichten te lezen, toen Jos vertelde dat de grachten rond de schans met de schop gegraven waren. De leerlingen deden ook een wandeling rond het hele gebied en de gids gaf ook meer uitleg over de ligging en hoe het water in de grachten kwam. Een kleine tijdsprong werd gemaakt naar WOII, over de eerste Duitsers die met de fiets op 10 mei 1940 langs de schans naar het kanaal reden. Hier vonden de eerste gevechten plaats, met als gevolg dat de Duitse soldaat Reindal Ruppert, 19 jaar, sneuvelde bij deze gevechten. Na de wandeling mochten de kinderen gaan picknicken op de schans in Voorshoven. Jos kreeg nog een applausje van de enthousiaste kinderen.