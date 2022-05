MuziekOnaut viert het vijfjarig bestaan

Er waren heel de namiddag optredens van de leerlingen zoals de groepslessen van de kinderen, tieners én volwassenen. De kleuters van het muzikaal ontwaken beten de spits af en lieten zien waar ze tijdens de lessen mee bezig zijn.De grotere kinderen die nadien het woord namen, gebruikten verschillende instrumenten zoals ukelele’s, cajons, boomwhackers, belletjes, drumstokken etc. Ze zongen liedjes en lieten het publiek van heerlijke optredens genieten.Tussen de groepslessen door waren er prachtige solo-optredens van de leerlingen.Afsluiten deed Het Ensemble, een groep tieners en volwassenen die enkele leuke nummers brachten op hun eigen instrument.Doorlopend in de namiddag was er leuke randanimatie zoals springkastelen, grime, glittertattoos en allerlei drankjes en snacks. Ook aan de moeders werd gedacht want zij kregen een attentie voor moederdag.De MuziekOnaut is een muziekschool die zich richt op alternatieve muziekeducatie met flexibele opleidingen op maat, voor jong en oud(er). De nadruk ligt op het spelenderwijs leren en plezier maken. Het pedagogisch project is gericht op het opleiden van muzikanten die met veel 'goesting' muziek kunnen maken, op eender welk niveau of op eender welke manier.Meer info op www.demuziekonaut.be