Fans smeken haar om te stoppen, maar Britney Spears poseert alweer naakt op Instagram

Oeps, Britney Spears did it again: de Amerikaanse zangeres heeft op Instagram opnieuw naaktfoto’s van zichzelf gedeeld op Instagram. Al beginnen sommige fans zich zorgen te maken om de regelmaat waarmee Spears pikante foto’s van zichzelf deelt op sociale media, en vragen ze Spears om daarmee te stoppen.

Spears (40) plaatste maandag op korte tijd drie naaktfoto’s van zichzelf – enkel her en der bedekt door een strategisch geplaatste emoji – op Instagram. “Fotodump van de laatste keer dat ik in Mexico was vóór er een baby in me zat”, klonk het bijschrift. De moeder van twee is sinds enkele weken zwanger van haar eerste kind met verloofde Sam Ashgari. “Waarom lijk ik in godsnaam tien jaar jonger op vakantie?” Enkele dagen geleden had Spears ook al enkele naaktfoto’s van zichzelf met haar nieuwe hond op Instagram geplaatst.

Spears stond 14 jaar lang onder voogdij van haar vader, maar die maatregel werd in november opgeheven. Sindsdien is de zangeres helemaal terug in de media, met naast de pikante foto’s ook een in de gespecialiseerde pers breed uitgesmeerde ruzie met haar familie.

Sommige fans juichen het enthousiasme van Spears toe, met zo’n 300.000 likes voor het bericht. Maar anderen maken zich zorgen om de zangeres. “Heb alstublieft een beetje respect voor jezelf en je kinderen”, schrijft iemand. “Dit is openbaar. Wil je dat de vrienden van je zoon dit zien? Je bent beter dan dit.” Bij een andere klinkt het: “We houden van je, Britney, maar we zijn bezorgd”. En ook wel: “Ter wille van je reputatie, stop hiermee. Dit is vernederend.”