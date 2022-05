Met een omhaal onder water (en “durf om te springen”): Tessa Wullaert schittert in video voor eigen badmode van GRLPWR

Wullaert is al lange tijd bezig met GRLPWR, haar eigen project om meisjes aan het voetballen te krijgen. Ze geeft daarbij zelf voetbalstages. GRLPWR had al een eigen ‘branding’, met een felle roze kleur op ballen, t-shirts, truitjes, truien…

“Chique en sportief”

En nu is er de badmode. Wullaert ging een samenwerking aan met Zalando en het Belgische La Michaux voor de ontwikkeling van bikini’s en badpakken in de stijl van GRLPWR. Voor de promotievideo trok Wullaert het resultaat daarvan zelf aan, waarna ze in een zwembad onder anderen voetbalde en bokste.

“Met GRLPWR zijn voetbalstages tot nu toe onze focus geweest, maar dit jaar wilde ik me richting op de merchandising”, aldus Wullaert na een training richting bekerfinale (14 mei). “Toen ik jonger was, kocht ik altijd dingen met girlpower op want ik vond dat cool. Dus ik ben dan gaan denken: wat wil ik van m’n eigen merk aandoen? Ah, bikini’s. Ik heb dan de vraag gesteld aan Sarah van La Michaux, waar ik zelf bikini’s van heb, en dat was direct goed. We zijn nu tien maanden verder en het resultaat mag er wezen, denk ik. Het belangrijkste was dat alles multifunctioneel is. Zo sport ik bijvoorbeeld altijd op reis. Dat kan in de bikini’s, waarbij alles ook op z’n plek blijft zitten. En onder het badpak kan je dan weer perfect een short aandoen. Het is een collectie die chique en sportief is.”

De promovideo opnemen, dat was een hele uitdaging. “We hadden een geweldige cameraman (Tommy Vuylsteke, red.)”, stelt Wullaert, die dagelijks bezig is met GRLPWR. “Maar het was wel super vermoeiend. Ik was om 6u30 wakker, om 8u00 zat ik bij de make-up en vanaf 9u00 zijn we beginnen draaien in twee verschillende zwembaden. We waren pas rond 17u30 klaar en daarna moest ik nog gaan trainen, want twee dagen later speelden we de kampioenenmatch tegen OHL. En zo onder water… Je mimiek neutraal houden is niet zo eenvoudig, maar oncomfortabel was het niet voor mij. Dat waren de MIA’s (waar ze een prijs uitreikte, red.) veel meer. Nu is het afwachten. Ik weet niet wat mijn afzetmarkt van bikini’s is. De stages lopen goed, de ballen ook… Maar soms moet je durven springen en dat heb ik gedaan.”

De beelden:

