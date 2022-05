Nederlandse topschaatsster maakt op haar 32ste overstap naar wielerteam Jumbo-Visma

Carlijn Achtereekte maakt vanaf 1 juni een opvallende carrièreswitch. De 32-jarige Nederlandse ruilt het schaatsteam van Jumbo-Visma in voor de wielerploeg. In 2018 pakte ze nog olympisch goud op de 3.000 meter langebaanschaatsen.

“Achtereekte stond sinds 2017 onder contract bij de schaatsploeg van Jac Orie en boekte voor Team Jumbo-Visma mooie resultaten”, klinkt het in een persbericht van het Nederlandse team. “In 2018 werd ze Olympisch kampioen op de 3.000 meter, in 2020 was ze tweede tijdens het WK (3.000 meter) en in 2021 finishte de langebaanschaatsster tijdens het WK als derde op de 5000 meter.”

“Afgelopen april liep het contract bij de schaatsploeg van Team Jumbo-Visma af. Het dwong Achtereekte om na te denken over de toekomst. Haar conclusie: het is mooi geweest op de ijsbaan, maar ik ben nog niet klaar met topsport. Achtereekte contacteerde sportief directeur Merijn Zeeman en legde haar bevindingen aan hem voor. Het balletje begon te rollen, en het rolde snel.”

Achtereekte: “Altijd passie voor wielrennen gehad”

“Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad”, vertelt Achtereekte. “Ik dacht stiekem weleens: ‘waarom ga ik dat eigenlijk niet doen?’ Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor.”

“Het zal gaan met vallen en opstaan. Als schaatser rijd je alleen in een baan en heb je van niemand last. Nu moet ik leren omgaan met het nerveuze, het gedrang. Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer. Ik ga de kunst afkijken van mijn ploeggenoten en hoop dat ik eerst in dienst een rol kan spelen binnen het team.”