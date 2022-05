Belgische onderzoekers ontdekken sleutel in aanvalsmechanisme van coronavirus

Onderzoekers van de UCLouvain zijn erin geslaagd om de sleutel te identificeren die het coronavirus in staat stelt cellen aan te vallen. Dat kondigt de universiteit dinsdag aan. Daarnaast zijn ze er ook in geslaagd om het virus te blokkeren en de interactie met lichaamscellen te verhinderen, om op die manier infectie te voorkomen. De ontdekking, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine Nature Communications, doet de hoop groeien op een antiviraal middel om het virus uit te roeien.