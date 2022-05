Toeval of niet? Kylian Mbappé duikt opnieuw op in... Madrid

In de Franse of in de Spaanse hoofdstad, waar speelt Kylian Mbappé (22) volgend seizoen? Het blijft voorlopig onduidelijk. De Franse topspits verlengde zijn contract bij Paris Saint-Germain nog steeds niet en flirt al een hele tijd met een verhuis naar Real Madrid, maar witte rook is er nog niet. Maandag koos hij ervoor om zijn vrije dag te spenderen in Madrid, samen met ploegmaat Achraf Hakimi.

Was hij er om de stad beter te leren kennen, om een contract te tekenen of gewoon voor de fun? De hele voetbalwereld stelt zich die vragen. Feit is dat Mbappé geen geheim maakte van zijn trip naar Madrid. De Fransman werd gespot op restaurant met zijn ploegmaat bij PSG Achraf Hakimi, die in de Spaanse hoofdstad opgroeide. Mbappé plaatste ook een foto op Instagram.

Onlangs kwam het bericht dat Mbappé een akkoord zou gevonden hebben met PSG over een nieuw contract van twee jaar, maar de moeder van Mbappé ontkrachtte die geruchten meteen. “Er is geen akkoord met PSG of welke andere club dan ook”, zei ze in een officieel statement. “De onderhandelingen over zijn toekomst gaan in alle sereniteit verder zodat hij de beste keuze kan maken, met respect voor alle betrokken partijen.”

Mbappé maakte er nooit een geheim van dat Real Madrid zijn droomclub is. Het is zijn ultieme droom om ooit voor Los Blancos uit te komen, alleen blijft de transfer al een hele tijd aanslepen. Zijn contract in Parijs loopt eind volgende maand af. Er moet de komende weken duidelijkheid komen.

De Spaanse krant AS heet Mbappé al welkom in de krant van dinsdag:

