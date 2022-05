Yves Leterme schaart zich achter Sammy Mahdi als CD&V-voorzitter: “Meest geschikte persoon”

Yves Leterme steunt de kandidatuur van Sammy Mahdi om voorzitter van CD&V te worden, na het ontslag van Joachim Coens. “Ik denk dat hij de meest geschikte figuur is om de fakkel over te nemen”, zegt de voormalige premier en partijvoorzitter in Knack.

“Hij (Mahdi, red.) heeft een brede achterban binnen de partij”, aldus Leterme. “Tijdens de voorzittersverkiezingen van 2019 heeft hij goed gescoord, en zijn positie is de afgelopen drie jaar alleen maar versterkt.” Leterme erkent dat CD&V een partij in crisis is, maar ziet kansen voor Mahdi. “Het probleem waarmee de CD&V – maar ook andere partijen in West-Europa – worstelen, gaat breder dan de figuur van een voorzitter. Máár een leider kan wel een groot verschil maken.”

Volgens Leterme kan de CD&V dus wel degelijk nog voort op eigen kracht. “De partij zal onder leiding van Sammy Mahdi aansluiting moeten vinden met de duizenden mensen die het verschil maken op het terrein, buiten de Wetstraat. Die mensen kunnen we herkennen via onze antennes, onze lokale besturen. Toegegeven, vanwege Covid-19 heeft Coens die kans niet gekregen. Na de Tweede Wereldoorlog was de slagzin van de christendemocratie ‘België moet wederopgebouwd worden. Wie zal de bouwmeester zijn?’ Wel, dat soort sfeer moet Mahdi terug zien te krijgen. Hij is wijs genoeg om dat op zijn eigen manier te doen, en uiteraard is het ook een collectieve verantwoordelijkheid van de parlementsfracties en de ministers. Er is niet veel tijd meer tot de verkiezingen, maar wel tijd genoeg.”