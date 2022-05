“We zijn eigenlijk al dood”, zeggen de zowat 2.000 verdedigers van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol, waar een bloedig Russisch offensief dreigt. “Capituleren is geen optie”, zeggen de Oekraïense militairen, onder wie ook verschillende vrijwilligers met amper gevechtservaring: “Omdat wij Russische oorlogsmisdaden zagen gebeuren, mogen we niet in leven blijven.”