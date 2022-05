Opnieuw minder dan 2.000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Er liggen op dit moment nog 1.894 patiënten met een Covid-besmetting in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de andere parameters gaan verder in dalende lijn.

Tussen 30 april en 6 mei werden dagelijks gemiddeld 4.413 coronabesmettingen geregistreerd, een daling met 8 procent op weekbasis.

In diezelfde periode werden gemiddeld 19.500 testen per dag afgenomen, waarvan 24,7 procent een positief resultaat gaf. Die positiviteitsratio is gedaald met 2,6 procent.

De voorbije zeven dagen werden elke dag gemiddeld 125,4 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een daling met 10 procent. In totaal liggen nog 1.894 patiënten in de ziekenhuizen (-15 procent), van wie er 126 intensieve verzorging nodig hebben (-7 procent).

Tussen 30 april en 6 mei overleden nog elke dag gemiddeld 14,6 mensen aan de gevolgen van een Covid-besmetting, een afname met 7 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie vielen in ons land al zowat 31.600 coronadoden.