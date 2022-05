Kato en Tom Dice verloren ongeboren kindje: “Dat was de genadeslag”

Tom en Kato van The Starlings hebben een dramatische periode achter de rug. Eind vorig jaar verloren ze hun kindje. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ praatten ze openhartig over dat moment.

Kato Callebaut (30) vertelde dat de laatste paar jaar moeilijk geweest zijn. “Ik ben eerst mijn oma verloren, die ons zowat heeft opgevoed. En een jaar daarna mijn mama. Intussentijd zijn we ook getrouwd, dus het heeft ook heel positieve dingen gehad. Maar vlak na de trouw hebben we dan een miskraam gehad, wat voor mij een beetje de genadeslag was. Daar was ik even volledig kapot van, wat logisch is, denk ik.”

Tom Dice (32) zei dat hij een gevoel van machteloosheid had, want “dat gebeurt vooral bij haar”. “Ik voel dat niet zoals zij dat voelt. Je kunt er wel zijn, maar je ziet vooral haar verdriet hebben.”

Kato vertelde dat het toen twee maanden niet lukte om muziek te schrijven. Maar uiteindelijk zijn op hun nieuwe plaat meerdere nummers beïnvloed door het drama. “Muziek is een beetje helend voor ons.”

Volgens Kato kon ze eerst niet over het miskraam praten, maar heeft ze het eigenlijk nodig om gevoelens uit te spreken. “Het is ook nog een heel groot taboe. Vooral als het helemaal in de beginperiode is, wanneer vrienden en familie het nog niet weten, dan zijn er veel mensen die dat verzwijgen omdat dat misschien een beetje aanvoelt als falen of zo. Maar het is er wel geweest, iets waar we naar uitkeken en dat weg is gevallen. Het was wel echt.”

(adb)