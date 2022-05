Ilse en Ronny bij hun ‘chapel of memories’ in Bommershoven. — © rudc

Borgloon

Myrthe Ramaekers (17) overleed op 4 december 2020. Ze was een van de jongste coronaslachtoffers in Limburg. Nu hebben haar ouders Ilse en Ronny zich ontfermd over een kapelletje in Bommershoven. “We kwamen altijd met Myrthe in haar rolstoel naar hier.”