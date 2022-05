Fiorentina hijst zich naast AS Roma na zege tegen team van José Mourinho

Fiorentina heeft maandag een goede zaak gedaan in de strijd om Europees voetbal. Op de 36e speeldag in de Serie A won het met 2-0 van Conference League-finalist AS Roma.

De troepen van José Mourinho keken bij de rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Fiorentina had snel een dubbele voorsprong te pakken. In de vijfde minuut zette Nicolas Gonzalez een strafschop om. Zes minuten later scoorde Giacomo Bonaventura.

In de stand klimt Fiorentina met 59 punten naar de zevende plaats. AS Roma is zesde met evenveel punten. Ook nummer acht Atalanta heeft 59 punten. Lazio telt als nummer vijf 62 punten. Die vier teams strijden voor een stek in de Europa League volgend seizoen.