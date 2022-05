Amazone Floor Porters wint drie springproeven op concours in Opglabbeek

Op de internationale jumping in Opglabbeek won de Meldertse amazone Floor Porters voor het eerst in haar leven drie springproeven op één concours. Zij deed dat met haar twee paarden Melina en Scarlette.

Ook Cloé Aston (Melvin, Amigo en Diatendra) won drie proeven. De 28-jarige Neerglabbeekse amazone bracht zo haar zege-aantal op 275 internationale overwinningen. Elke Appeltans zegevierde tweemaal in Opglabbeek. Voor Hannes Symons (Horner), Karel Cox (Gold Diamant), Nicola Philippaerts (Gijs) en Paulien Schepers (Prince Charming) noteerden we één zege. *** Johnny Stevens (Evico) liet zich op De Peelbergen kloppen voor de eerste plaats. Robin Bielen (Amezing) niet. De Bilzerse won de Klasse 3 en werd er ook tweede. Kelly Cornelis (Seabiscuit) triomfeerde in de Klasse 10. *** In Dilbeek won Nico Baerts (Qmusic) voor de derde maal op rij de zesjarigen-rubriek op de Cyclus Jonge Paarden. *** Sophie Withofd (Bamba) en Carlotta Stegen (Carcica) bezetten een podiumplaats op de Gouden Laars-wedstrijd in Vosselare. *** Diede Vandeput (Bonnita en Fantast) won drie rubrieken op de VOR-dressuur in Lier, waar mama Mieke Dries (Prettywomen) maar eenmaal won.

BK dressuur

De Tongerse amazone Liezel Everars heeft goud gepakt op het BK dressuur voor ponyruiters in Lier. Ze won de drie finaleproeven met een respectabele voorsprong. *** Chloë Cleymans won zilver bij de scholieren, terwijl Suraya Hendrikx brons pakte op het BK van de U25-ruiters. *** Hendrikx pakte wel zilver bij de seniores (kleine toer). *** De titel in de grote toer ging naar Larissa Pauluis. *** De Belgische seniorenploeg heeft goud gepakt tijdens de Nations Cup (landenwedstrijd) in het Franse La Baule. Wilm Vermeir (IQ) maakte deel uit van dit team. *** De Brit Samuel Hutton heeft in Opglabbeek de 3*-GP gewonnen. BK Jos Verlooy eindigde als eerste Belg op de vijfde plaats. *** Gregory Wathelet is derde geworden in de 5*-GP van La Baule. *** In het Nederlandse Deurne heeft de Achelse amazone Joy Lammers de 2*-GP gewonnen.