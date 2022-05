Mario Vandenbogaerde stunt tegen Duitse nummer één en pakt ticket voor Dutch Darts Championship

Met uitzondering van Mario Vandenbogaerde hebben de Belgische dartsspelers geen hoge ogen gegooid in de kwalificaties voor het Dutch Darts Championship (ET8) en de European Darts Matchplay (ET9), die plaatsvonden in het Engelse Wigan.

Zo leden Kim Huybrechts (PDC-34), Mike De Decker (PDC-64) en Brian Raman (PDC-106) een nederlaag in hun eerste wedstrijd. Vandenbogaerde (PDC-101) zette de Duitser Gabriel Clemens (PDC-22) met 6-5 aan de kant. ‘Super Mario’ won in zijn tweede wedstrijd met 6-4 van de Nederlander Luc Peters (PDC-112), wat volstond voor een plaats op de hoofdtabel van de Dutch Darts Championship, die van 27 tot en met 29 mei plaatsvindt in het Nederlandse Zwolle.

In de kwalificaties voor de European Darts Matchplay, die van 1 tot en met 3 juli plaatvindt in het Duitse Trier, kon enkel Mike De Decker een wedstrijd winnend afsluiten. In zijn tweede wedstrijd verloor hij echter met 6-3 van de Schot Ross Montgomery (PDC-127).

Dimitri Van den Bergh (PDC-9), die rechtstreeks geplaatst is voor de hoofdtoernooien, moet geen kwalificaties spelen voor de twee European Tour-events. Dat heeft hij te danken aan zijn negende plaats op de wereldranking.