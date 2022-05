Trein ontspoord net buiten Wenen: minstens één dode en meerdere zwaargewonden

Net buiten de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is maandag een trein ontspoord. Daarbij vielen al zeker één dode en meerdere zwaargewonden.

Ter hoogte van het dorpje Münchendorf, net buiten de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, is maandagavond rond 18 uur een trein ontspoord. Daarbij kantelden twee wagons. Een van de wagons stortte neer in een veld. Een tweede kwam tot stilstand op de zijkant van de berm naast de sporen.

Veel zekerheid over het aantal slachtoffers is er momenteel nog niet. Volgens het Rode Kruis is er zeker één dode gevallen. Ook raakten drie mensen zwaargewond en zijn er negen lichtgewonden. Enkelen moesten overgevlogen worden naar het ziekenhuis. Zo’n 100 andere inzittenden bleven ongedeerd.

De oorzaak van het ongeval is momenteel nog niet duidelijk.

(sgg)