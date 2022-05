Pelt

Maandagavond is de brandweer moeten uitrukken naar het Rode Kruis Opvangcentrum ‘Het Valkenhof’ op de Napoleonweg in Holven. In de kelder was er een kleine explosie in de verwarmingsketel geweest, gevolgd door wat rookontwikkeling. Iedereen moest naar buiten. Maar na nazicht en ventilatie door de brandweer mocht iedereen terug naar binnen. Er raakte niemand gewond mm