Twee inwoners Beringen voor net geen 8.000 euro opgelicht via internet

Beringen

De politie heeft maandag opnieuw twee klachten van oplichting via het internet genoteerd. In totaal ging het om een bedrag van net geen 8.000 euro. Een man van 60 jaar werd voor 5.700 euro opgelicht. Hijzelf had totaal geen idee hoe dat kon gebeuren. Het tweede slachtoffer verloor 2.200 euro. Die som werd - volgens de eerste verklaringen - door onbekende op een onduidelijke manier van de rekening gehaald om spullen op bol.com te kopen. Parket Limburg werd op de hoogte gebracht van de feiten. mm