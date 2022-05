Tongeren/Oudsbergen

Waar de Hamidovic-clan nagenoeg alles bekent, doet de vermeende opdrachtgever Martino Trotta totaal het tegenovergestelde in het assisenproces over de moord op Silvio Aquino. “Ik zag mijn zoon neervallen en ben beginnen schieten”, geeft Sandro Hamidovic toe. “Niets herinner ik me nog”, claimt Trotta.