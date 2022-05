Boegbeelden van de WNBA schitteren op cover van Sport Illustrated: “Dit is wie wij zijn”

Ongeëvenaard, geschiedenis makend en radicaal. Het zijn de modellen en de speelsters van de WNBA die de cover sieren van het jongste nummer van Sport Illustrated. Ze zijn tevens een diverse groep van atleten. “Dit is wie wij zijn, dit is de samenstelling van onze competitie‘, zegt WNBA-legende Sue Bird. “We vertegenwoordigen verschillende groepen: vrouwen, gekleurde vrouwen, leden van de LGBTQIA2+-gemeenschap en nog veel meer. . . .

“De kwestie van badpakken is al zoveel jaren iconisch. Nu zie je een evolutie in wat dat kan betekenen en hoe dat eruit kan zien, en ik denk dat de WNBA-speelsters die daar deel van uitmaken, het speciaal maakt. Er is geen betere groep vrouwen om die evolutie te laten zien,” aldus nog Sue Bird.

Na de recente vieringen van de 25ste verjaardag en twee jaar van spraakmakende pleitbezorging van raciale rechtvaardigheid, mensenrechten, geestelijke gezondheid en meer, blijft de WNBA de voorhoede van maatschappelijke verandering. Het blijft evolueren en staat voor respect, gelijke beloning, erkenning voor gemaakte opofferingen en het recht om complex en veelzijdig te zijn en ambities te hebben.

Didi Richards (New York Liberty) , Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks), Breanna Stewart (Seatlle Storm), Te’a Cooper (Los Angeles Sparks) en Sue Bird (Sue Bir) vormden de basisvijf van deze spectaculaire en fotoshoot.