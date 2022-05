Pelt

De hulpdiensten zijn maandag even voor 11 uur opgeroepen voor een brand op een bouwwerf tegenover de Juniorcampus van het WICO in de Stationsstraat in Neerpelt. Het vuur situeerde zich in de een container waar afval in zat. Volgens getuigen waren er ook ontploffingen geweest. De brand was snel geblust. De schade minimaal.

Tijdens de bluswerken zorgde de politie voor de verkeersregeling in de smalle straat. mm