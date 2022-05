Waarom de futuristische fiets van Blummenfelt geen bovenbuis heeft en niet meteen zal overwaaien naar de koers

© Getty Images via AFP

Kristian Blummenfelt zwom, fietste en liep zaterdag op imponerende wijze naar de wereldtitel Ironman triatlon. De 28-jarige Noorse olympische kampioen legde het loodzware parcours in Utah af in amper 7 uur, 49 minuten en 16 seconden. Niet alleen die verbluffende prestatie, ook de opvallende fiets waarmee Blummenfelt reed was achteraf een druk besproken onderwerp.