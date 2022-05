Wereldtoppers sparen hun lof niet: “Carlos Alcaraz is momenteel de beste tennisser ter wereld”

Carlos Alcaraz, die zondag het Masters 1000-toernooi in Madrid op zijn naam schreef, is momenteel de “beste speler ter wereld” en “zeker een van de grote favorieten” voor Roland Garros (22 mei-5 juni), zo verklaarde het nummer 1 van de wereld Novak Djokovic maandag in Rome.

“Hij is anders, dat is zeker. Hij breekt een hoop records op zijn 19e. Tot nu toe is hij de beste speler ter wereld, geen twijfel mogelijk, dit jaar, met de resultaten die hij boekt”, zei de Serviër tegen de pers in aanloop naar zijn eerste aantreden deze week op het Masters 1000-toernooi in Rome.

Zaterdag ging Djokovic in de halve finale van het toernooi in Madrid onderuit tegen de Spaanse sensatie. Alcaraz was in de Spaanse hoofdstad ook te sterk voor Rafael Nadal. In de finale won hij overtuigend van Alexander Zverev, goed voor zijn vierde toernooizege van het seizoen, na Rio de Janeiro, Miami en Barcelona.

© ISOPIX

“Hij is een complete speler”, vervolgde Djokovic. “Hij is zeker een van de grote favorieten voor Roland Garros, ook al heeft hij nog nooit de tweede week van een grandslamtoernooi gehaald.”

De Serviër vindt het trouwens “een goede beslissing” van Alcaraz om verstek te laten gaan voor Rome om zich zo beter te kunnen voorbereiden op het Parijse graveltoernooi.

Ook Nadal kreeg vragen over Alcaraz. Hij is niet verrast door de eindzege van zijn jonge landgenoot in Madrid. “Iedereen kent zijn huidige zelfvertrouwen en het niveau dat hij heeft bereikt.” Nadal, die als titelverdediger op zoek gaat naar een elfde eindzege in Rome, is naar eigen zeggen allerminst van streek door de opkomst van Alcaraz. “Alles wat nieuw is, is interessanter dan oude dingen. Als je een nieuwe auto of een nieuwe telefoon ziet, ziet het er altijd beter uit. Het is normaal, ik mag er niet over klagen. Ik ben blij dat iemand uit mijn land slaagt in alles wat hij doet.”