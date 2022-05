Tijs Vanneste geeft les in Kempense scholen in nieuw programma ‘Meneer Vanneste’

Tijs Vanneste (43) keert even terug naar de klas in zijn nieuw programma Meester Vanneste. Vanaf 26 mei kom je te weten wat de Kempenaar tijdens die terugkeer leert over de staat van het onderwijs anno 2022.

Het gaat niet goed met het onderwijs, of toch niet als we de berichten mogen geloven. Dat nieuws baart zanger en presentator Tijs Vanneste, die tien jaar lang leerkracht was en zelf twee kinderen heeft, zorgen. In Meester Vanneste keert hij terug naar de klas om vanop de eerste rij te ontdekken wat de pijnpunten zijn. Een trimester lang geeft Vanneste les in twee Kempense scholen: het Heilig Graf in Turnhout en KSOM campus Sint-Paulus, de STEM-school van Mol.

© VRT

Naast de persoonlijke zoektocht van Vanneste tijdens zijn hernieuwde lerarencarrière, focust het programma op de inzichten van een aantal collega-leerkrachten. Ze praten over de hoge werkdruk, het tekort aan nieuwe collega’s, het teveel aan administratie en bijkomende verplichtingen, enzovoort. Drie leraren uit Mol en drie uit Turnhout geven hun ongezouten mening. (edb)

‘Meester Vanneste’, vanaf 26 mei elke donderdag om 20.40 uur bij Eén.