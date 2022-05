De Lijn verwacht vrijdag hinder voor tram- en busverkeer door vakbondsacties

De Lijn verwacht komende vrijdag hinder voor het tram- en busverkeer in heel Vlaanderen door een provinciale actiedag van het gemeenschappelijke vakbondsfront in Hasselt en Kortrijk. Dat heeft de openbaarvervoermaatschappij maandag gemeld in een persbericht. Over hoe groot de hinder zal zijn, wordt woensdag meer duidelijkheid verwacht.