“Paus annuleert bezoek aan Libanon om gezondheidsredenen”

Paus Franciscus heeft zijn bezoek aan Libanon, dat oorspronkelijk gepland was voor juni, uitgesteld om gezondheidsredenen, zo maakte de Libanese minister van Toerisme Walid Nassar maandag bekend.

“Libanon heeft een brief ontvangen van het Vaticaan waarin het officieel op de hoogte wordt gebracht van het besluit om het geplande bezoek van de paus aan Libanon uit te stellen,” zei Nassar in een verklaring die werd overgenomen door het Nationaal Persagentschap (ANI).

De “buitenlandse bezoeken (...) zijn om gezondheidsredenen uitgesteld”, zei hij.

LEES OOK. Paus Franciscus voor het eerst in rolstoel verschenen in het openbaar

De 85-jarige paus, die last heeft van de knie, werd vorige week voor het eerst in een rolstoel gezien bij een openbaar evenement. De paus lijdt ook aan heuppijn waardoor hij mank loopt en hij onderging in juli 2021 een delicate darmoperatie.

Het bezoek van de paus aan Libanon zou het derde bezoek van een paus zijn sinds het einde van de burgeroorlog in 1990. Libanon, waar een van de grootste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten leeft, gaat sinds 2019 gebukt onder een ongekende economische en sociale crisis, waarbij meer dan 80 procent van de bevolking nu onder de armoedegrens van de VN leeft.

Franciscus heeft de afgelopen maanden steunbetuigingen naar Libanon gestuurd en bij verschillende gelegenheden te kennen gegeven dat hij van plan is een bezoek te brengen.