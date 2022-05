Met de Puppy Walk kwam fetisj festival Darklands in Antwerpen naar buiten. — © koen fasseur

Antwerpen/Genk

Van workshop bondage tot wandeling met tweehonderd mannen in puppy pak: fetisj festival Darklands trok een internationaal publiek naar Antwerpen. “Vooral homoseksuele mannen, die zich goed voelen in leer of rubber”, zegt de Genkse woordvoerder Jacques Smet (43).