ZVK Alken S2 kampioen in vierde provinciale B

“Na enkele jaren in nationale en vijf jaar geleden zelfs een mooie titel in 3de was het tijd voor een stapje terug”, vertelt Dieter Jaenen. “Van onze ploeg bleven Punie, Makrache, Pauwels en ik over. De groep werd aangevuld met oude clubiconen als Jeuris, Coenen en Santermans en ook enkele bestuursleden van vroeger kwamen bij onze kern. Er werd 215 keer gescoord en pas op het einde twee keer verloren toen de titel reeds op zak was.”

Kern: Olivier Pauwels, Samir Makrache, Dieter Jaenen, Dieter Jeuris, Tom Punie, Glenn Santermans, Bertie de Gauquier, Christof Wulfranck, Gert Jan Milis, Lennert Uitdebroeks, Kenny Coenen. Tafelcommissaris: Sven Vanduren.