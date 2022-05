’t Siebelke Hoeselt kampioen in tweede provinciale B

“Na de stap terug uit derde nationale vielen we twee jaar geleden ook uit eerste provinciale”, klinkt het. “Door veel geblesseerden hadden we een moeilijk jaar en zo veroordeelde de coronastopzetting ons tot degradatie, zes speeldagen voor het einde. Pijnlijk. We hadden absoluut de ambitie om nu te promoveren en waren dus favoriet. Die rol hebben we kunnen waarmaken. We hopen nu een stabiele eersteprovincialer te worden, dat moet zeker lukken met onze kwaliteiten. Niet meer, niet minder.”

Speler-coach: Christophe Snyders. Kern: Kurt Appermans, Geert Bammens, Yannick Corstjens, Stijn Haesevoets, Ruben Lambrechts, Stan Mareen, Dennis Martens, Karel Martens, Floris Nollen, Jelle Quarem, Samir Serhane, Pieter Slechten, Peter-Jan Smets, Milo Vanbilsen, Jeroen Vincent, Ryan Wolfs.