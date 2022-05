Thomas Detry is al 3 weken vader van een dochter

Stille water hebben diepe gronden en dat blijkt andermaal. Thomas Detry liep nooit of te nimmer te koop mijn zijn privéleven en wist het zelf mooi af te schermen. Vandaag bracht hij daar verandering in en pakte de 29-jarige Brusselaar uit met het nieuws dat hij drie weken geleden vader is geworden van dochter Sophia. “Sinds het paasweekend en de komst van Sophia is mijn leven compleet verandert”, opende kersvers vader Thomas Detry met een brede glimlach. “We keken er 9 maanden naar uit en het wonder is geschied. Meteen weet je alles in een ander perspectief te plaatsen en wordt zelfs golf relatief. De ontgoocheling van de 54ste plaats op de British Masters van afgelopen weekend was daardoor snel doorgespoeld.”

Of hij advies gevraagd heeft aan Nicolas Colsaerts (2 zonen) en Thomas Pieters (1 dochter) liet hij in het midden. “Het is aan mij om een weg te vinden in het vaderschap zijn. Ik heb het geluk dat ik een ongelooflijke partner heb. Zij doet het gewoon schitterend en staat ’s nachts op onze dochter te vertroetelen. Geloof me, we zijn echt aan het genieten van ons prille geluk.”

“Een zaak staat al wel vast: we zullen Sophia niet de eerste tijd op toernooien meenemen. Ze is nog maar drie weken jong. Het zigeunerleven dat ik leid, past niet onmiddellijk bij de gepaste opvoeding”, sloot Detry af.