Bree

Ter hoogte van de ovonde op de N73 in de richting van Kinrooi is maandagavond ter hoogte van de Bosstraat een ongeval gebeurd. Twee auto’s raakten betrokken. Beide voertuigen moesten worden getakeld. Een bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer in de richting van Kinrooi ondervond hinder en werd door de politie gecontroleerd doorgelaten. rdr