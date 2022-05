Kim Clijsters komt naar grastoernooi van Rosmalen (en speelt tegen onder meer Elise Mertens)

Kim Clijsters is gestopt met competitietennis. Ze stopt niet met tennis. Begin juni is ze te zien op het grastoernooi van Rosmalen, in een demonstratiewedstrijd tegen onder meer Elise Mertens.

Kim Clijsters woont dan wel in Amerika maar had altijd een goede band met grastoernooi van Rosmalen. Want dicht bij haar eerste thuis in Bree, en dus geschikt voor haar familie of Belgische fans om haar aan het werk te zien.

Onlangs kondigde ze haar afscheid aan van het proftennis. Op 5 juni zal ze toch te zien zijn op Rosmalen. Team Kiki Bertens, met Richard Krajicek en Elise Mertens, neemt het op tegen Team Kim Clijsters, met Sjeng Schalken. Er wordt een vrouwenenkelspel, een mannenenkelspel en een gemend dubbel gespeeld. Het gaat niet om een officiële wedstrijd maar kortere demonstratiewedstrijden van één set. Mertens neemt waarschijnlijk het enkelspel voor haar rekening.