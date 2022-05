Uma Vandemaele (26) mag het ein-de-lijk zeggen: “Ja, ik ben de mol”. Van alle mollen moest ze het langste zwijgen tegen haar medefinalisten. Maar gelukkig had ze thuis iemand die mee in het complot zat. Wij spraken haar over haar maandenlange zwijgplicht, het emotionele vertrek van mol Philippe, de eerste nacht als mol, de zinderende finale en dé blunder die haar nog even zal achtervolgen.