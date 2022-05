Verenigng 50én Maaseik wandelt in Kollegreend Kessenich

De leden van 50én Maaseik gingen wandelen in Kollegreend Kessenich. Het was een heerlijke, afwisselende wandeling met schitterend weer en een heel goede gids.

De afgelopen jaren werd in verschillende fases grind gewonnen in het gebied. Koningssteen was ooit een grindeiland in de Maas. Dergelijke eilanden lagen als stukjes niemandsland tussen beide zijden van de rivier. Ze werden toebedeeld aan de bezittingen van de koning. Aan de combinatie van het eigendomsrecht (‘koning’) en de grindige ondergrond (‘steen’) dankt het gebied haar naam. Door grote verleggingen van de Maas tussen 1743 en 1806 kwam Koningssteen samen met Kollegreend aan de linkerzijde van de oever te liggen en werd de huidige ligging bepaald. De eerstvolgende wandelingen van 50én Maaseik zijn de Harlindis-Relindiswandelingen op 24 mei, 7 juni, 5 juli en 2 augustus. Op 19 mei is er een daguitstap naar het Nederlandss Openluchtmuseum in Arnhem.